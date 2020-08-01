Erken kampa gerek yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Erken kampa gerek yok

Erken kampa gerek yok

Erken kampa gerek yok

Şampiyonlar Ligi maçlarına 'ta başlayacak 'ta, idmanlara erken başlanmasına Yalçın'dan onay çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi maçlarına 'ta başlayacak 'ta, idmanlara erken başlanmasına Yalçın'dan onay çıkmadı. Başarılı teknik adam birkaç gün önce başlamanın kendilerine hiçbir şey kazandırmayacağını söyledi. Oyuncuların fiziki olmasından çok psikolojik bir savaştan çıktıklarını anlattı. Bu yüzden kampın da belirlenen tarihte başlamasını isterken, sadece transferlerin bitirilmesini istedi.
  1. 1.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erken kampa gerek yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA