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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Küme düşen Yeni Malatyaspor'un yıldızı Süper Lig devine!

'tan sürpriz ! ...

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Arturo Mina...

'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kara Kartal, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle ilgilenirken, bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi. Aktarılanlara göre TFF 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor'un yıldızına siyah beyazlılar talip oldu ve , Süper Lig'de kalabilir. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollaraını sıvayan , yaşadığı mali problemlerden dolayı ucuz ve kaliteli isimlere göz dikmişti.

Buna göre listesini belirleyen Kara Kartal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Süper Lig'in 34. haftası itibariyle küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'un yıldızı 'nın, İstanbul devine transfer olabileceği ifade edildi.

"MINA SÜPER LİG'DE KALABİLİR"
Ecuagol'ün 'Arturo Mina Türkiye Süper Lig'inde kalabilir' başlığı ile verdiği haberde, Mina'nın, takımının küme düşmesine rağmen en iyilerden biri olduğu kaydedildi.

'HAFTALARDIR BEŞİKTAŞ İSTİYOR'
Öte yandan Beşiktaş'ın Mina'ya olan ilgisinin yeni olmadığı ve haftalardır oyuncu ile sıkı temaslarda bulunulduğu, bunun kısa süre içerisinde görüşmelere doğru gideceği ifade edildi.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 16:52
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