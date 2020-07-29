Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Arturo Mina...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kara Kartal, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle ilgilenirken, bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi. Aktarılanlara göre TFF 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor'un yıldızına siyah beyazlılar talip oldu ve Arturo Mina, Süper Lig'de kalabilir. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollaraını sıvayan Beşiktaş, yaşadığı mali problemlerden dolayı ucuz ve kaliteli isimlere göz dikmişti.
Buna göre transfer listesini belirleyen Kara Kartal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Süper Lig'in 34. haftası itibariyle küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'un yıldızı Arturo Mina'nın, İstanbul devine transfer olabileceği ifade edildi.
"MINA SÜPER LİG'DE KALABİLİR"
Ecuagol'ün 'Arturo Mina Türkiye Süper Lig'inde kalabilir' başlığı ile verdiği haberde, Mina'nın, takımının küme düşmesine rağmen en iyilerden biri olduğu kaydedildi.
'HAFTALARDIR BEŞİKTAŞ İSTİYOR'
Öte yandan Beşiktaş'ın Mina'ya olan ilgisinin yeni olmadığı ve haftalardır oyuncu ile sıkı temaslarda bulunulduğu, bunun kısa süre içerisinde görüşmelere doğru gideceği ifade edildi.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 16:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Arturo Mina... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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