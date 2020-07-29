Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Arturo Mina...

Gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollaraını sıvayan Beşiktaş, yaşadığı mali problemlerden dolayı ucuz ve kaliteli isimlere göz dikmişti.

Buna göre transfer listesini belirleyen Kara Kartal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Süper Lig'in 34. haftası itibariyle küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'un yıldızı Arturo Mina'nın, İstanbul devine transfer olabileceği ifade edildi.

"MINA SÜPER LİG'DE KALABİLİR"

Ecuagol'ün 'Arturo Mina Türkiye Süper Lig'inde kalabilir' başlığı ile verdiği haberde, Mina'nın, takımının küme düşmesine rağmen en iyilerden biri olduğu kaydedildi.

'HAFTALARDIR BEŞİKTAŞ İSTİYOR'

Öte yandan Beşiktaş'ın Mina'ya olan ilgisinin yeni olmadığı ve haftalardır oyuncu ile sıkı temaslarda bulunulduğu, bunun kısa süre içerisinde görüşmelere doğru gideceği ifade edildi.