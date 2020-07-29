Beşiktaşlı Diaby değere bindi! O teknik adamın 1 numarası oldu

Süper Lig'in son düzlüğünde oynadığı futbolla Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaran Diaby için önemli bir haber gündeme geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre Royal Antwerp teknik direktörü Ivan Leko, yıldız kanat oyuncusunu istiyor.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Antwerp, golcü futbolcuya kanatlardan destek verebilmesi için Diaby'i kadrosunda düşünüyor.

SON MAÇINI OYNADI İDDİASI

Öte yandan Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. İddialara göre bu maç, Diaby'in Beşiktaş'taki son maçı olmuştu.