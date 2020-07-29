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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Beşiktaşlı değere bindi! O teknik adamın 1 numarası oldu

Beşiktaşlı Diaby değere bindi! O teknik adamın 1 numarası oldu

'ta son dakika haberi... Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen için Belçika basınından önemli bir iddia geldi. Buna göre yıldız futbolcu, teknik direktör Ivan Leko'nun transferde 1 numaralı hedefi oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in son düzlüğünde oynadığı futbolla teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaran için önemli bir haber gündeme geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre Royal Antwerp teknik direktörü Ivan Leko, yıldız kanat oyuncusunu istiyor.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Antwerp, golcü futbolcuya kanatlardan destek verebilmesi için Diaby'i kadrosunda düşünüyor.

SON MAÇINI OYNADI İDDİASI
Öte yandan Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. İddialara göre bu maç, Diaby'in Beşiktaş'taki son maçı olmuştu.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 16:20
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