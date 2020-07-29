Beşiktaşlı Diaby değere bindi! O teknik adamın 1 numarası oldu
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Diaby için Belçika basınından önemli bir iddia geldi. Buna göre yıldız futbolcu, teknik direktör Ivan Leko'nun transferde 1 numaralı hedefi oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in son düzlüğünde oynadığı futbolla Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaran Diaby için önemli bir haber gündeme geldi.
Belçika basınında yer alan habere göre Royal Antwerp teknik direktörü Ivan Leko, yıldız kanat oyuncusunu istiyor.
Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Antwerp, golcü futbolcuya kanatlardan destek verebilmesi için Diaby'i kadrosunda düşünüyor.
SON MAÇINI OYNADI İDDİASI
Öte yandan Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. İddialara göre bu maç, Diaby'in Beşiktaş'taki son maçı olmuştu.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 16:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Diaby değere bindi! O teknik adamın 1 numarası oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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