Beşiktaş'ın gözdesi Teemu Pukki'ye transfer tavsiyesi! "Ayrılması gerekiyor"
Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta santrfor mevkisi için çalışmalar hız kazandı. Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, Finlandiyalı golcü Teemu Pukki'yi gündemine almıştı. Yıldız futbolcunun milli takım hocası Markku Kanerva, Pukk'nin Norwich City'den ayrılması gerektiğini söyledi.
Finlandiya Milli Takımı teknik direktörü Markku Kanerva, Beşiktaş'ın da listesinde olduğu belirtilen Teemu Pukki için açıklamalarda bulundu.
Fin Teknik Direktör, 30 yaşındaki forvetin Norwich City'den ayrılması gerektiğini düşünüyor.
"AYRILMASI GEREKİYOR"
Kanerva yaptığı açıklamada; "Haziran ayında ayrılması gerektiğini söylemiştim. Pukki, 5 büyük lig için önemli bir oyuncu. Örneğin Alexander Lacazette'den daha fazla gol attı. Milli Takım'ın teknik direktörü olarak tüm oyuncularımızın fit ve sağlıklı olmasını istiyorum." dedi.
Teemu Pukki, bu sezon Premier Lig'de öne çıkan forvetlerden birisi olsa da, takımının küme düşmesine engel olamadı. 30 yaşındaki Fin forvet bu sezon takımı ile 36 lig maçına çıktı. Teemu Pukki, bu maçlarda takımına 11 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
- 29.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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