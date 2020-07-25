Kara Kartal 17 futbolcuyla uçtu

Siyah-beyazlı takım dün sabahki idmanın ardından Ankara'ya gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcuları başarı dileklerinde bulunarak başkente uğurladı. 17 futbolcuyla deplasmana giden Beşiktaşlı futbolcuları, burada bir grup taraftar karşıladı. Kafile, havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti ve kampa girdi. Takıma asbaşkan ve tesislerden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ liderlik etti.