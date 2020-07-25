Kara Kartal 17 futbolcuyla uçtu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kara Kartal 17 futbolcuyla uçtu

17 futbolcuyla uçtu

Kara Kartal 17 futbolcuyla uçtu

Siyah-beyazlı takım dün sabahki idmanın ardından 'ya gitti. Başkan , BJK 'nde bir araya geldiği futbolcuları başarı dileklerinde bulunarak başkente uğurladı.

Siyah-beyazlı takım dün sabahki idmanın ardından 'ya gitti. Başkan , BJK 'nde bir araya geldiği futbolcuları başarı dileklerinde bulunarak başkente uğurladı. 17 futbolcuyla deplasmana giden Beşiktaşlı futbolcuları, burada bir grup taraftar karşıladı. Kafile, havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti ve kampa girdi. Takıma asbaşkan ve tesislerden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ liderlik etti.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal 17 futbolcuyla uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA