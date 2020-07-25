Domagoj Vida'nın maaşını duyunca transferden vazgeçtiler!
Beşiktaş forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya Fransız ekibi Olympique Lyon talip oldu ancak kulüp tecrübeli futbolcunun maaşını öğrenince bu transferden vazgeçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Süper Lig'de sezon sonu gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketlendi. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların iyi bir bonservis bedeliyle satmak istediği Vida'ya Lyon talip oldu.
Fransız kulübünün yetkilileri, temasa geçtikleri siyah-beyazlılardan olumlu yanıt aldı. Ancak Hırvat stoperin 3.4 milyon Euro'luk garanti ücreti, Fransız kulübünü bu transferden vazgeçirdi. Lyon, geçtiğimiz günlerde Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.
31 yaşındaki deneyimli futbolcu Beşiktaş'a, 2018'in ocak ayında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak geldi. Siyah-beyazlı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Domagoj Vida'nın maaşını duyunca transferden vazgeçtiler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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