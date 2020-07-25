Domagoj Vida'nın maaşını duyunca transferden vazgeçtiler!

Süper Lig'de sezon sonu gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketlendi. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların iyi bir bonservis bedeliyle satmak istediği Vida'ya Lyon talip oldu.

Fransız kulübünün yetkilileri, temasa geçtikleri siyah-beyazlılardan olumlu yanıt aldı. Ancak Hırvat stoperin 3.4 milyon Euro'luk garanti ücreti, Fransız kulübünü bu transferden vazgeçirdi. Lyon, geçtiğimiz günlerde Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu Beşiktaş'a, 2018'in ocak ayında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak geldi. Siyah-beyazlı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol kaydetti.