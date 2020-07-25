Domagoj Vida'nın maaşını duyunca transferden vazgeçtiler! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'nın maaşını duyunca transferden vazgeçtiler!

Domagoj Vida'nın maaşını duyunca transferden vazgeçtiler!

forması giyen Hırvat savunma oyuncusu 'ya Fransız ekibi Olympique talip oldu ancak kulüp tecrübeli futbolcunun maaşını öğrenince bu transferden vazgeçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

'de sezon sonu gelmesiyle birlikte 'ta gündemi hareketlendi. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlıların iyi bir bonservis bedeliyle satmak istediği Vida'ya talip oldu.

Fransız kulübünün yetkilileri, temasa geçtikleri siyah-beyazlılardan olumlu yanıt aldı. Ancak Hırvat stoperin 3.4 milyon Euro'luk garanti ücreti, Fransız kulübünü bu transferden vazgeçirdi. Lyon, geçtiğimiz günlerde Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu Beşiktaş'a, 2018'in ocak ayında 'den bedelsiz olarak geldi. Siyah-beyazlı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

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  1. 25.07.2020
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