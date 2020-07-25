Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu!

Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu!

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Lille ile anlaşma sağlamasının ardından siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Milli futbolcunun transferde Fransa'yı tercih etme nedeni belli oldu. İşte o detay...

25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:00
Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu!

Geçen sezonun devre arasında ikinci kez geldiği Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen ve futbolu siyah-beyazlı forma altında bırakmak istediğini defalarca dile getiren Burak Yılmaz'ın Lille transferi resmiyet kazandı.

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Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu!

Fransız kulübüyle sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllığına anlaşmaya varan 35 yaşındaki golcü, dün Beşiktaş'la yollarını ayırdı.

Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu!

Daha önce kariyerinde başarılı bir Çin deneyimi bulunan Burak Yılmaz'ın Lille'in teklifini kabul etmesinde iyi bir kontratın yanı sıra ailesinin de etkili olduğu bildirildi.

Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu!

BİR SEZONU TAMAMLAMASI ŞART

Sabah'ta yer alan habere göre Burak'ın Fransa'da kendisi ve ailesi için oturma hakkı almak adına Lille'e "Evet" dediği gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu, 1 sezonu tamamlaması halinde oturma iznini kazanacak.

Burak Yılmaz'ın Fransa tercihinin nedeni belli oldu!

GALTIER'DEN İZİN ÇIKMADI

Beşiktaş cephesi, Burak Yılmaz'ın bugünkü Gençlerbirliği maçında oynamasını istedi. Ancak Lille Teknik Direktörü Galtier'den izin çıkmadı.

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