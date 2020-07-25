Burak Yılmaz bilançosu ortaya çıktı! Beşiktaş'a 45 milyon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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bilançosu ortaya çıktı! 'a 45 milyon...

Burak Yılmaz bilançosu ortaya çıktı! Beşiktaş'a 45 milyon...

'ta son dakika haberi... Kısa süre önce golcüsü ile yollarını ayıran Kara Kartal'da, önemli bir gelişme yaşandığı kaydedildi. Mali olarak zor günler geçiren Kara Kartal'ın, ayrılık sonrası 45 milyonlul tasarrufta bulunduğu ifade edildi.

ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille kulübüyle el sıkışan , bu gidişiyle siyah-beyazlı kulübün önemli derecede tasarruf yapmasını da sağladı.


Normal şartlarda Beşiktaş ile sözleşmesi bir sene sonra bitecek olan fakat kasada ekstra bir yıllık daha sözleşmesi çıkan Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında, 5 milyon euro kasada kalmış oldu.


Milliyet'in haberine göre Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan alacağı olan 1.5 milyon euronun yüzde 40'ını kulüpte bırakması nedeniyle de ekstra bir tasarruf sağlamış olan Beşiktaş Yönetimi toplamda 45 milyon TL'ye yakın bir tasarrufta bulunmuş oldu.


TFF'nin, limit ve bütçe konusundaki kararlarına göre hareket etmek zorunda olan siyah-beyazlı yönetimin, Karius, Boateng, Rebocho, Ruiz ve Burak'ın ayrılmasından sonra bütçede biraz rahatlama sağladı.


Bütçeyi daha da aşağıya çekmeye devam edecek olan siyah-beyazlı yönetim, Burak Yılmaz gibi başka oyuncularla da ayrılıklar planlıyor. İndirim konusunda istediği geri dönüşü alamayan siyah-beyazlıların, ağustos ayı içerisinde başka sürpriz ayrılıklara imza atması bekleniyor.

  1. 25.07.2020
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