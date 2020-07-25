Burak Yılmaz bilançosu ortaya çıktı! Beşiktaş'a 45 milyon...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Kısa süre önce golcüsü Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kara Kartal'da, önemli bir gelişme yaşandığı kaydedildi. Mali olarak zor günler geçiren Kara Kartal'ın, ayrılık sonrası 45 milyonlul tasarrufta bulunduğu ifade edildi.
Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille kulübüyle el sıkışan Burak Yılmaz, bu gidişiyle siyah-beyazlı kulübün önemli derecede tasarruf yapmasını da sağladı.
Normal şartlarda Beşiktaş ile sözleşmesi bir sene sonra bitecek olan fakat kasada ekstra bir yıllık daha sözleşmesi çıkan Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında, 5 milyon euro kasada kalmış oldu.
Milliyet'in haberine göre Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan alacağı olan 1.5 milyon euronun yüzde 40'ını kulüpte bırakması nedeniyle de ekstra bir tasarruf sağlamış olan Beşiktaş Yönetimi toplamda 45 milyon TL'ye yakın bir tasarrufta bulunmuş oldu.
TFF'nin, limit ve bütçe konusundaki kararlarına göre hareket etmek zorunda olan siyah-beyazlı yönetimin, Karius, Boateng, Rebocho, Ruiz ve Burak'ın ayrılmasından sonra bütçede biraz rahatlama sağladı.
Bütçeyi daha da aşağıya çekmeye devam edecek olan siyah-beyazlı yönetim, Burak Yılmaz gibi başka oyuncularla da ayrılıklar planlıyor. İndirim konusunda istediği geri dönüşü alamayan siyah-beyazlıların, ağustos ayı içerisinde başka sürpriz ayrılıklara imza atması bekleniyor.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz bilançosu ortaya çıktı! Beşiktaş'a 45 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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