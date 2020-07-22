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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Şimşek'le üçüncü kez

Şimşek'le üçüncü kez

'ın ile oynayacağı maça hakem atandı. Şimşek, siyah-beyazlı takımın daha önce 2 maçında düdük çaldı.

'ın G.Birliği ile oynayacağı maça hakem atandı. Şimşek, siyah-beyazlı takımın daha önce 2 maçında düdük çaldı. bunların ikisini de kazandı. Hakem Şimşek, bu maçlarda Beşiktaş'a 4 rakiplere 2 sarı kart çıkardı.
  1. 22.7.2020
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