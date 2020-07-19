Gökhan Gönül'den flaş hareket! Gol sonrası...

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golü Gökhan Gönül'den gelirken, asisti de yine eski bir Fenerbahçeli Caner Erkin yaptı. Gökhan'ın golden sonra sevinmemesi ise transfer dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon da Vodafone Park'ta oynanan 3-3'lük maçta gol atmış ve yine sevinmemişti. Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de adı gelecek sezon için Fenerbahçe ile anılıyor.