Gökhan Gönül'den flaş hareket! Gol sonrası...
Süper Lig'in 33. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi sahasında ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederken siyah-beyazlıların ikinci golü eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün ayağından geldi. Tecrübeli oyuncunun gol sonrası sevinmemesi dikkat çekti.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golü Gökhan Gönül'den gelirken, asisti de yine eski bir Fenerbahçeli Caner Erkin yaptı. Gökhan'ın golden sonra sevinmemesi ise transfer dedikodularını yeniden alevlendirdi.
Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon da Vodafone Park'ta oynanan 3-3'lük maçta gol atmış ve yine sevinmemişti. Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de adı gelecek sezon için Fenerbahçe ile anılıyor.
- 19.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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