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19 Temmuz 2020, Pazar
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'den flaş hareket! Gol sonrası...

Gökhan Gönül'den flaş hareket! Gol sonrası...

'in 33. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. 'ın 'yi sahasında ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederken siyah-beyazlıların ikinci golü eski Fenerbahçeli 'ün ayağından geldi. Tecrübeli oyuncunun gol sonrası sevinmemesi dikkat çekti.

'in 33. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golü 'den gelirken, asisti de yine eski bir Fenerbahçeli yaptı. Gökhan'ın golden sonra sevinmemesi ise transfer dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon da Vodafone Park'ta oynanan 3-3'lük maçta gol atmış ve yine sevinmemişti. Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de adı gelecek sezon için Fenerbahçe ile anılıyor.

  1. 19.07.2020
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