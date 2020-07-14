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14 Temmuz 2020, Salı
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Daha yolun başındayım

Daha yolun başındayım

'ın genç kaleci önemli açıklamalarda bulundu. geleni yaptığını söyleyen genç eldiven, "Karius gittikten sonra kaleye geçtim. Sergen hocam şans verdi, teşekkür ederim. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Daha 19 yaşındayım ve yolun başındayım" dedi.

'ın genç kaleci önemli açıklamalarda bulundu. geleni yaptığını söyleyen genç eldiven, "Karius gittikten sonra kaleye geçtim. Sergen hocam şans verdi, teşekkür ederim. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Daha 19 yaşındayım ve yolun başındayım. Hata ve eleştiri bu oyunda var. Böyle devam edersek yarınlar çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.
  1. 14.7.2020
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