Daha yolun başındayım
Beşiktaş'ın genç kaleci Ersin Destanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Elinden geleni yaptığını söyleyen genç eldiven, "Karius gittikten sonra kaleye geçtim. Sergen hocam şans verdi, teşekkür ederim. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Daha 19 yaşındayım ve yolun başındayım" dedi.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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