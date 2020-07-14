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14 Temmuz 2020, Salı
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Caner 12’den vurdu

Caner 12’den vurdu

'ın tecrübeli yıldızı Caner, dün akşam penaltıdan attığı golle siyah-beyazlılara altın değerinde bir galibiyet getiren isim oldu.

'ın tecrübeli yıldızı Caner, dün akşam penaltıdan attığı golle siyah-beyazlılara altın değerinde bir galibiyet getiren isim oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı F.Bahçe ile G.Saray'la anılan başarılı sol bek, karşılaşmasının ikinci yarısında kazanılan penaltı atışını gole çevirdi ve siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan zaferle ayrılmayı başardı. Caner daha önce ve maçlarında gol atmıştı.
  1. 14.7.2020
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