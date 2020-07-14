Boyd: Çirkin bir maç yaptık - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Boyd: Çirkin bir maç yaptık

Boyd: Çirkin bir maç yaptık

, Malatyaspor karşısında çirkin bir maç oynadıklarını söyledi. 'li oyuncu "Alıştığımızın dışında bir sistemle oynadık, birçok arkadaşımız yoktu, elimizden geleni yaptık. Seyir zevki açısından iyi bir maç değildi, çirkin bir maçtı" dedi.

, Malatyaspor karşısında çirkin bir maç oynadıklarını söyledi. 'li oyuncu "Alıştığımızın dışında bir sistemle oynadık, birçok arkadaşımız yoktu, elimizden geleni yaptık. Seyir zevki açısından iyi bir maç değildi, çirkin bir maçtı ama sahaya karakterimizi koymak zorundaydık, öyle de yaptık" dedi.
  1. 14.7.2020
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