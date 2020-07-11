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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Necip’in kart fobisi

Necip’in kart fobisi

Beşiktaşlı , soyadına uygun bir şekilde davranamıyor. Necip, sonradan girdiği 3'üncü maçta da gördü.

Beşiktaşlı , soyadına uygun bir şekilde davranamıyor. Necip, sonradan girdiği 3'üncü maçta da gördü. Tecrübeli oyuncu önceki gece 80'de oyuna girdi, 81'de kart gördü. Necip 86'da girdiği G.Saray derbisinde 89'da, 90'da girdiği maçında da 90+2'de sarı kart görmüştü.
  1. 11.7.2020
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