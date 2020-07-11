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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Alternatifler hazır

Alternatifler hazır

, sakatlıkları olan ile 'ün alternatiflerini belirledi.

, sakatlıkları olan ile 'ün alternatiflerini belirledi. Başarılı çalıştırıcının Malatyaspor karşılaşmasında forvette Burak'ın yerine son maçın kahramanı Güven Yalçın'ı, savunmanın sağında da Gökhan'ın yerine Lens'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
  1. 11.7.2020
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