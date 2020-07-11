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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bana güvenin!

Bana güvenin!

maçında Burak'ın sakatlanmasıyla oyuna dahil olan ve son dakikalarda attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan iddialı konuştu.

maçında Burak'ın sakatlanmasıyla oyuna dahil olan ve son dakikalarda attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan iddialı konuştu. Genç oyuncu, kendisi için yapılan 'Çok kilo almış, koşamıyor' yorumlarına golden sonra karın kaslarını göstererek yanıt verdi. Güven Yalçın'ın kariyerinde en fazla gol attığı takım önceki akşam ağlarını 4'üncü kez sarstığı Kasımpaşa oldu. Genç golcü 2 şutundan 1'inde golü buldu, 1 de kilit pas verdi.
  1. 11.7.2020
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