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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Burak ve Gökhan ’da yok

Burak ve Gökhan Malatya’da yok

’ın arka adalesinde zorlanma, ’ün sağ dizinde zedelenme tespit edildi. İki oyuncu da bu hafta yok

'ta maçında alınan üç puan yüzleri güldürürken, ve 'ün sakatlıkları ise keyifleri kaçırdı. İki oyuncu da karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak maça devam edememişlerdi. Kulübün resmi sitesinden dün yapılan açıklamada iki futbolcunun da MR'larının çekildiği belirtilerek, "Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir; oyunların tedavisine başlanmıştır" denildi. Burak ile Gökhan'ın pazartesi günü oynanacak Malatyaspor maçında forma giyemeyecekleri, F.Bahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.
  1. 11.7.2020
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