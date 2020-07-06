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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'a dönüyor!

Alpay Çelebi Beşiktaş'a dönüyor!

'de sezonun bitimine az bir süre kala çalışmalarına hız veren ekiplerde transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Ligin 4 büyük takımının yanı sıra Anadolu ekipleri de girişimlerini sürdürürken, bu sezon 'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu 'nin siyah-beyazlılara döneceği öğrenildi. İşte detaylar...

Sezon başında 'tan kiralık olarak edilen , 'dan ayrıldığını açıkladı. Alpay Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef istediğimi yapamadım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür Kayserispor" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki defans oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilmiş ve ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan maçının henüz 5. dakikasında çapraz bağlardan sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

ALPAY ÇELEBİ KİMDİR?
takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Alpay Çelebi daha sonra Derince A2, Birlikspor takımlarında forma giymiş ve 2015 yılında Beşiktaş alt yapısına transfer olmuştur.

2017 yılında Beşiktaş takımı ile profesyonel sözleşme imzalayan Alpay Çelebi stoper ve sol bek oynamaktadır. Bu sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Çelebi, bu sezon Kayserispor'da 1 kez mücadelesinde forma giydi.

1999 doğumlu futbolcu Kocaeli'de dünyaya gelmiş, baba tarafından aslen Erzurumludur. Bir erkek kardeşi ve bir ablası vardır.

  1. 06.07.2020
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