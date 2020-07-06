Alpay Çelebi Beşiktaş'a dönüyor!
Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren ekiplerde transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Ligin 4 büyük takımının yanı sıra Anadolu ekipleri de girişimlerini sürdürürken, bu sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Alpay Çelebi'nin siyah-beyazlılara döneceği öğrenildi. İşte detaylar...
Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı. Alpay Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef istediğimi yapamadım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür Kayserispor" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki defans oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilmiş ve ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Alanyaspor maçının henüz 5. dakikasında çapraz bağlardan sakatlanıp sezonu kapatmıştı.
ALPAY ÇELEBİ KİMDİR?
Fenerbahçe takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Alpay Çelebi daha sonra Derince A2, Kocaeli Birlikspor takımlarında forma giymiş ve 2015 yılında Beşiktaş alt yapısına transfer olmuştur.
2017 yılında Beşiktaş takımı ile profesyonel sözleşme imzalayan Alpay Çelebi stoper ve sol bek oynamaktadır. Bu sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Çelebi, bu sezon Kayserispor'da 1 kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.
1999 doğumlu futbolcu Kocaeli'de dünyaya gelmiş, baba tarafından aslen Erzurumludur. Bir erkek kardeşi ve bir ablası vardır.
- 06.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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