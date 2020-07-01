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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bravo 1 numara

Bravo 1 numara

Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını hız veren siyah-beyazlılarda rota .

Genç Ersin Destanoğlu'nun son maçlarda gösterdiği üstün performans 'ın ilgisini çekti. Başarılı hoca, Ersin'in dünya çapında üst düzey bir kaleciyle bir ya da iki sezon beraber çalışmasını üçüncü sezonda 'ın birinci kalecisi olmasını istiyor.

Sergen'in Ersin'i yetiştirecek isim olarak Manshester City'den ayrılacak 'yu mükemmel bir öğretmen olarak düşündüğü öğrenildi. Bravo'nun 37 yaşında olması, üst düzey kulüplerde üst düzey teknik adamlar ve kaleci antrenörleriyle çalışmasının kendileri için 2 yıllık süreçte mükemmel bir avantaj olduğunu söyledi.

  1. 1.7.2020
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