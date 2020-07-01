Bravo 1 numara

Genç Ersin Destanoğlu'nun son maçlarda gösterdiği üstün performans Sergen Yalçın'ın ilgisini çekti. Başarılı hoca, Ersin'in dünya çapında üst düzey bir kaleciyle bir ya da iki sezon beraber çalışmasını üçüncü sezonda Beşiktaş'ın birinci kalecisi olmasını istiyor.

Sergen'in Ersin'i yetiştirecek isim olarak Manshester City'den ayrılacak Claudio Bravo'yu mükemmel bir öğretmen olarak düşündüğü öğrenildi. Bravo'nun 37 yaşında olması, üst düzey kulüplerde üst düzey teknik adamlar ve kaleci antrenörleriyle çalışmasının kendileri için 2 yıllık süreçte mükemmel bir avantaj olduğunu söyledi.