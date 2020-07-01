Bravo 1 numara
Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını hız veren siyah-beyazlılarda rota Claudio Bravo.
Genç Ersin Destanoğlu'nun son maçlarda gösterdiği üstün performans Sergen Yalçın'ın ilgisini çekti. Başarılı hoca, Ersin'in dünya çapında üst düzey bir kaleciyle bir ya da iki sezon beraber çalışmasını üçüncü sezonda Beşiktaş'ın birinci kalecisi olmasını istiyor.
Sergen'in Ersin'i yetiştirecek isim olarak Manshester City'den ayrılacak Claudio Bravo'yu mükemmel bir öğretmen olarak düşündüğü öğrenildi. Bravo'nun 37 yaşında olması, üst düzey kulüplerde üst düzey teknik adamlar ve kaleci antrenörleriyle çalışmasının kendileri için 2 yıllık süreçte mükemmel bir avantaj olduğunu söyledi.
- 1.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bravo 1 numara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.