Beşiktaşlı Larin için transfer kararı! Gelecek sezon...

Beşiktaş'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin ile ilgili son karar çıktı.

Waregem kulübü, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Kanadalı golcüyü kiralamıştı. Sezon içerisinde patlama yapması halinde Larin'in bonservisi alınacak ve iyi bir rakama satılacaktı.

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR

Larin'in ocak ayından sonra oynanan maçlarda performansının düşmesi ve corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali problemler sonrasında Zulte Waregem'in, Larin hakkında son kararını verdiği ve oyuncu ile yola devam edilmeyeceği belirtildi.

Belçika basını konu ile ilgili yaptığı haberde Larin'in Beşiktaş'a döneceğini ifade ederken, Antwerp'in oldukça ilgili olduğunu yazdı.