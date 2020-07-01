Beşiktaşlı Larin için transfer kararı! Gelecek sezon...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sezon başında Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı golcü Cyle Larin'e ilişkin son karar çıktı. Siyah beyazlıların 2.5 milyon euro bedel biçtiği Larin'in akıbeti, Belçika temsilcisinin kararıyla netleşti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin ile ilgili son karar çıktı.
Waregem kulübü, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Kanadalı golcüyü kiralamıştı. Sezon içerisinde patlama yapması halinde Larin'in bonservisi alınacak ve iyi bir rakama satılacaktı.
BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR
Larin'in ocak ayından sonra oynanan maçlarda performansının düşmesi ve corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali problemler sonrasında Zulte Waregem'in, Larin hakkında son kararını verdiği ve oyuncu ile yola devam edilmeyeceği belirtildi.
Belçika basını konu ile ilgili yaptığı haberde Larin'in Beşiktaş'a döneceğini ifade ederken, Antwerp'in oldukça ilgili olduğunu yazdı.
- 01.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Larin için transfer kararı! Gelecek sezon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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