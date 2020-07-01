Beşiktaşlı Larin için transfer kararı! Gelecek sezon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Cyle Larin için karar çıktı! Gelecek sezon...

Beşiktaşlı için transfer kararı! Gelecek sezon...

Beşiktaşlı Larin için transfer kararı! Gelecek sezon...

'ta son dakika transfer haberi... Sezon başında Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı golcü Cyle 'e ilişkin son karar çıktı. Siyah beyazlıların 2.5 milyon euro bedel biçtiği Larin'in akıbeti, Belçika temsilcisinin kararıyla netleşti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle ile ilgili son karar çıktı.

Waregem kulübü, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Kanadalı golcüyü kiralamıştı. Sezon içerisinde patlama yapması halinde Larin'in bonservisi alınacak ve iyi bir rakama satılacaktı.

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR
Larin'in ocak ayından sonra oynanan maçlarda performansının düşmesi ve corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali problemler sonrasında Zulte Waregem'in, Larin hakkında son kararını verdiği ve oyuncu ile yola devam edilmeyeceği belirtildi.

Belçika basını konu ile ilgili yaptığı haberde Larin'in Beşiktaş'a döneceğini ifade ederken, Antwerp'in oldukça ilgili olduğunu yazdı.

  1. 01.07.2020
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