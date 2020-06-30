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30 Haziran 2020, Salı
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Suni olmayacak

Suni transfer olmayacak

Asbaşkan  Kocadağ, her sene şampiyonluklar yaşayacak takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Asbaşkan Kocadağ, her sene şampiyonluklar yaşayacak takım kurmayı hedeflediklerini söyledi. Kocadağ, suni değil işe yarayacak transferler yapmak istediklerini de bildirdi.

  1. 30.6.2020
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