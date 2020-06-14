Jeremain Lens tam 12 maç sonra...
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlıların tek golünün asisti ise Jeremain Lens'ten gelirken, Hollandalı oyuncu 12 maç aradan sonra asist yaptı.
Antalyaspor karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Jeremain Lens 12 maç aradan sonra asist yaptı.
Siyah-beyazlı 68. dakikada Adem Ljajic'le farkı 1'e indirdiği pozisyonda golün asistini yapan Lens, 14. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın son dakika golüyle kazandığı Kasımpaşa maçının ardından uzun bir süre sonra asist yaptı.
Bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol ve 2 asisti bulunan Lens, Antalyaspor maçında yaptığı asistle bu sayıyı 3'e çıkardı. Hollandalı oyuncu daha önce 2. haftadaki Göztepe ve 14. haftadaki Kasımpaşa maçlarında asist yapmış, 21. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise fileleri havalandırmayı başarmıştı.
- 14.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jeremain Lens tam 12 maç sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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