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14 Haziran 2020, Pazar
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tam 12 maç sonra...

Jeremain Lens tam 12 maç sonra...

'in 27. haftasında sahasında 'u ağırlayan , mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlıların tek golünün asisti ise 'ten gelirken, Hollandalı oyuncu 12 maç aradan sonra asist yaptı.

karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'ta 12 maç aradan sonra asist yaptı.

Siyah-beyazlı 68. dakikada Adem Ljajic'le farkı 1'e indirdiği pozisyonda golün asistini yapan Lens, 14. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın son dakika golüyle kazandığı maçının ardından uzun bir süre sonra asist yaptı.

Bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol ve 2 asisti bulunan Lens, Antalyaspor maçında yaptığı asistle bu sayıyı 3'e çıkardı. Hollandalı oyuncu daha önce 2. haftadaki ve 14. haftadaki Kasımpaşa maçlarında asist yapmış, 21. haftada oynanan FK mücadelesinde ise fileleri havalandırmayı başarmıştı.

  1. 14.06.2020
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