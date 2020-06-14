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14 Haziran 2020, Pazar
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'ta mağlubiyet sonrası karar! neşteri vurdu

Beşiktaş'ta mağlubiyet sonrası karar! Sergen Yalçın neşteri vurdu

'in 27. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup olan 'ta , karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Önümüzdeki sezon kiminle devam edeceğimizin planını yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlılarda o isimler netleşmeye başladı. İşte detaylar...

mağlubiyeti sonrasında 'ın "Önümüzdeki sezon kiminle devam edeceğimizin planını yapıyoruz" ifadelerinin ardından gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda kiralık oynayan Rebocho, Diaby ve Elneny gidecek. Ljajic, Vida, Douglas ve Lens için gelecek teklifler değerlendirilecek. Önümüzdeki sezon ekonomik isimlerle yola devam edilecek.

'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için arayışlar başladı. Bütçede küçülmeye gitmek zorunda olan siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralık olarak forma giyen isimlerden Rebocho, Diaby ve Elneny'yle yolları ayıracak. Bunun dışında maliyeti yüksek olan Ljajic, Vida, Lens ve Doulas için de gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki sezonun kadrosu için arayışlara başlayan Beşiktaş, öncelikle piyasasındaki ekonomik ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Kiralık olarak forma giyen Boateng ile görüşecek olan yönetim, bu futbolcuyu elde tutmak istiyor. 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan yıldız oyuncu, şu ana kadar 7 karşılaşmada forma giydi ancak bu maçların birinde 28 dakika oynadı. Boateng'in sözleşmesinin uzaması için 4 maçta daha forma giymesi gerekiyor.


GÖKHAN VE CANER BİLMECESİ
Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan ve konusunda ise netleşen bir durum yok. Ancak Antalyaspor maçında sol bekte Rıdvan'ın ilk 11'de sahaya çıkması, Caner'in bölgesinde oluşan alternatif nedeniyle yönetimi de memnun etti. 19 yaşındaki futbolcuya çok güvenen Teknik Direktör Sergen Yalçın, oluşturmak istediği kadro yapılanmasında Rıdvan'la yola devam etmek istiyor. Genç çalıştırıcının bu hamlesi, görüşmelerde yönetimin de elini güçlendiriyor. Ayrıca genç isimlerden kaleci Ersin, Kartal Kayra Yılmaz ve Güven Yalçın konusunda da sabır gösterilmesini isteyen Yalçın, bu oyunculardan çok umutlu. Yapılacak takviye konusunda da bazı isimleri kadrosunda görmek isteyen Yalçın, ve N'Sakala isimlerini istedi. N'Sakala ile 'da, Gökhan Töre ile de 'da çalışan genç teknik adam, 2 futbolcuyu da kadroda görmek istiyor.

Öte yandan A Spor'un canlı yayınında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, Gökhan Gönül ve Caner Erkin hakkında konuşmuş ve "Hoca'mın istediği tüm oyuncularla oturup konuşacağız. Gökhan ve Caner'le de anlaşma sağlarsak anlaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 15:14
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