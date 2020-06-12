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12 Haziran 2020, Cuma
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En büyük Beşiktaş

Türkiye- 'nde olarak görev yapan taraftarı Op. Dr. , yönetici 'un gönderdiği Beşiktaş formalarını, Nijer'in kentindeki bir ada köyünde yaşayan çocuklara ulaştırdı.

Türkiye- 'nde olarak görev yapan taraftarı Op. Dr. , yönetici 'un gönderdiği Beşiktaş formalarını, Nijer'in kentindeki bir ada köyünde yaşayan çocuklara ulaştırdı. Beşiktaş formalarını büyük bir sevinçle giyen Nijerli çocuklar, Türkçe söyledikleri 'En Büyük Beşiktaş' tezahüratıyla mutluluklarını dile getirdi.
  1. 12.6.2020
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