Nana Ampomah çıkarması
Gana basını, Diaby, Boyd ve Lens’ten katkı alamayan ve maliyetsiz yetenekler arayan Beşiktaş’ın, Düsseldorf’un 24 yaşındaki sol açığı Ampomah’ı kiralamak istediğini yazdı.
Beşiktaş yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Mali olarak zor günler geçiren, corona virüsü salgınının da üzerine tuz-biber ektiği ve bu nedenle transferde maliyetsiz oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, aradığı kanat adamını Almanya Bundesliga'da buldu. Diaby, Boyd, Lens gibi isimlerden katkı alamayan Kara Kartal, transferi bitirmek için kolları sıvadı. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı. Haberde, geçen yaz 4 milyon euro'ya Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlı kulübün gündeminde olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.
BUNDESLIGA 2'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
Almanya Bundesliga'nın bitimesine 4 hafta kala 28 puanla 16. durumda, playout sıralamasında bulunan, milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın da top koşturduğu Fortuna Düsseldorf, her hafta biraz daha Bundesliga'dan düşmeye yaklaşıyor. Alman ekibini çok yakından takip eden Beşiktaş'ın gözü de, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu bir rapor verdiği Nana Ampomah'ta. Gana basını; kırmızı-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Ganalı sol kanat oyuncusunun, Bundesliga 2'de oynamak istemediği için Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını belirtti. Siyah-beyazlılar'ın, 24 yaşındaki Nana Ampomah'ı 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı da ayrıca vurgulandı.
- 11.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nana Ampomah çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.