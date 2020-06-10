Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in yeniden başlamasına günler kala Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların son antrenmanı basına kapalı şekilde gerçekleşti ve 1.5 saat sürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11 Haziran saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
İşte antrenmandan kareler...
- 10.06.2020
- Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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