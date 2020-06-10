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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in yeniden başlamasına günler kala , maçı hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların son antrenmanı basına kapalı şekilde gerçekleşti ve 1.5 saat sürdü.

, 'in 27. haftasında Fraport TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11 Haziran saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

İşte antrenmandan kareler...




  1. 10.06.2020
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