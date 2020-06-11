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11 Haziran 2020, Perşembe
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Futbolculara para dopingi

Futbolculara para dopingi

yönetimi, maçı öncesinde futbolcuların biriken maaşlarının bir kısmını ödedi. Lig öncesi oyuncuların moralini yükselten yönetim, futbolcuları tesislerde de yalnız bırakmıyor.

yönetimi, maçı öncesinde futbolcuların biriken maaşlarının bir kısmını ödedi. Lig öncesi oyuncuların moralini yükselten yönetim, futbolcuları tesislerde de yalnız bırakmıyor. Futbolcularla bire bir ilgilenen Başkan ve arkadaşları, kalan ödemelerin de en kısa sürede yapılacağını aktardı. Öte yandan 'nin belirlediği kriterlerden dolayı siyah beyazlılar bugün Kovid-19 testinden geçecek.
  1. 11.6.2020
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