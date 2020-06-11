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11 Haziran 2020, Perşembe
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Cabot müjdesi!

Cabot müjdesi!

Adı ile anılan 2. Lig lideri 'in yıldız ismi Cabot, takımdan ayrıldığını bir videoyla duyurdu. Bu gelişme sonrası siyah-beyazlılar girişimlerini artırdı.

Ekonomik koşullardan dolayı bonservisi elinde olan oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, 2. Ligi'nde forması giyen Jimmy Cabot'u listesine almıştı. Son olarak Fransız La Dauphine gazetesi, Cabot'a 'tan teklif olduğunu yazmıştı. Kontratı biten Cabot'un sözleşme yenilemeyerek sosyal medyada takımına teşekkür eden bir video yayınlamasının ardından siyah-beyazlı yönetim girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar da yıldız oyuncunun paylaşımına yoğun bir ilgi gösterdi. Cabot, Fransa'da liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'e yükseltilen Lorient'te oynadığı 30 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
  1. 11.6.2020
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