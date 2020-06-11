Hala bir şansımız var
Beşiktaş’ta adı Al Ain’le anılan Lens, “tüm maçlarımızı kazanırsak, rakiplerimizin de puan kaybetmesi ile bir şansımız olabilir” dedi.
Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, şampiyonluk şanslarının hala devam ettiğini vurgulayıp umut dağıttı. Lens, "Hala hedeflerimiz var. Şampiyonluktan bahsedeceksek belki biraz şanslı olmamız gerekebilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi o anlamda gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Tüm maçlarımızı kazanırsak, Trabzon'un, Başakşehir'in diğer rakiplerin puan kaybetmesi durumunda da bir şansımız olabilir" dedi.
Yaptıkları idmanların iyi bir şekilde sürdüğünü belirten tecrübeli yıldız, "Cumartesi ilk maça çıkacağız. Taraftar etkisi olmayınca iç sahadaki dengeler değişebiliyor. Bu kesinlikle bir bahane olamaz. Sonuçta biz Beşiktaş'ız. Kalan bölümde iyi bir sonuç için hala bir fırsat var önümüzde. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Beşiktaş ailesi olarak erişebileceğimiz hedefler var. Birlikte bu hedefe erişelim" şeklinde konuştu.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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