Hala bir şansımız var - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Hala bir şansımız var

Hala bir şansımız var

Hala bir şansımız var

’ta adı Al Ain’le anılan Lens, “tüm maçlarımızı kazanırsak, rakiplerimizin de puan kaybetmesi ile bir şansımız olabilir” dedi.

'ın Hollandalı kanat oyuncusu , şampiyonluk şanslarının hala devam ettiğini vurgulayıp umut dağıttı. Lens, "Hala hedeflerimiz var. Şampiyonluktan bahsedeceksek belki biraz şanslı olmamız gerekebilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi o anlamda gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Tüm maçlarımızı kazanırsak, 'un, 'in diğer rakiplerin puan kaybetmesi durumunda da bir şansımız olabilir" dedi.

Yaptıkları idmanların iyi bir şekilde sürdüğünü belirten tecrübeli yıldız, "Cumartesi ilk maça çıkacağız. Taraftar etkisi olmayınca iç sahadaki dengeler değişebiliyor. Bu kesinlikle bir bahane olamaz. Sonuçta biz Beşiktaş'ız. Kalan bölümde iyi bir sonuç için hala bir fırsat var önümüzde. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Beşiktaş ailesi olarak erişebileceğimiz hedefler var. Birlikte bu hedefe erişelim" şeklinde konuştu.

  1. 11.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hala bir şansımız var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA