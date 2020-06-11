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11 Haziran 2020, Perşembe
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Adaylar içinde Zoet önde

Adaylar içinde Zoet önde

'ta , kaleci transferi için şartları değerlendiriyor. 'nın 'i öne çıkarmasının ardından, Yalçın'ın 2. tercih olarak 'ı çok istediği öğrenildi.

'ta , kaleci transferi için şartları değerlendiriyor. 'nın 'i öne çıkarmasının ardından, Yalçın'ın 2. tercih olarak 'ı çok istediği öğrenildi. Bonservisi elindeki Polonyalı Gikiewicz ile Başakşehirli ve Erzurumsporlu Sehic de alternatifler arasında.
  1. 11.6.2020
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