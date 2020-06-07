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07 Haziran 2020, Pazar
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'tan Guedes'e şartlı onay! ...

Beşiktaş'tan Guedes'e şartlı onay! Sergen Yalçın...

Teknik Direktörü , ’nın menajerinin önerdiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu için, “1 senelik kiralık teklifimizi kabul ederse alabiliriz” dedi.

'ta görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar Ocak ayındaki ara transfer döneminde için nabız yoklamış ancak 6 ay için 2.5 milyon euro'yu bulan bir rakam yüzünden teknik direktör teklife sıcak yaklaşmamıştı. Başarılı teknik adama göre bu çok da doğru bir hamle olmayacaktı. Ancak aynı menajer siyah-beyazlıların önüne 'in Luneng takımında oynayan 'e getirdi.

ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Sergen Yalçın'ın daha önceki dönemden tanıdığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Eğer 1 sene boyunca bizimle beraber olacaksa kiralamayı düşünebiliriz. 6 ay için oyuncu istemiyorum" diyerek kestirip atmıştı. Menajeri ise konuyu bir kez daha oyuncusuyla ve Çin'deki kulübüyle görüşmek için özel izin istedi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen Brezilyalı orta saha için yanıt bekleniyor.

CARRASCAL TRANSFERİ ASKIDA
Öte yandan Beşiktaş, Kolombiyalı Neymar lakabıyla tanınan ve taraftarların uzun süre "Come to Beşiktaş" kampanyası yürüttüğü Jorge Carrascal transferinde ise beklemeye geçti. Carrascal'la ilgili Arjantin'in Ole gazetesinden ilginç bir iddia geldi. Haberde "'nın ilgisi Beşiktaş ve 'a oranla şu anda biraz daha somut görünüyor. Ancak Türk ekibi 22 yaşındaki genç yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor" ifadesi kullanıldı.

  1. 7.6.2020
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