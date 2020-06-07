Beşiktaş Joe Hart ile iletişime geçti! Transferde rakip İngilizler

Beşiktaş, Loris Karius'un ayrılığının ardından yeni kalecisini bulmak için transferde gaza bastı... İngiliz medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde siyah beyazlıların 1.96'lık dev eldiven için devrede olduğunu duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Haziran 2020'de mevcut takımı Burnley ile sözleşmesi sona erecek yıldız eldiven için temaslar kuruldu.

2 RAKİP VAR

Öte yandan Joe Hart'ın, Derby County ve Leeds United'ın da gündemine olduğu ifade edildi.

Joe Hart, bu sezon Burnley formasıyla 3 maça çıktı ve kalesinde toplam 7 gol gördü.