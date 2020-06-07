Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından yeni 1 numarasını arayan Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Joe Hart ile temaslara başladı. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, bu transferde Derby County ve Leeds United ile kıran kırana bir mücadele veriyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, Loris Karius'un ayrılığının ardından yeni kalecisini bulmak için transferde gaza bastı... İngiliz medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde siyah beyazlıların 1.96'lık dev eldiven için devrede olduğunu duyurdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Haziran 2020'de mevcut takımı Burnley ile sözleşmesi sona erecek yıldız eldiven için temaslar kuruldu.
2 RAKİP VAR
Öte yandan Joe Hart'ın, Derby County ve Leeds United'ın da gündemine olduğu ifade edildi.
Joe Hart, bu sezon Burnley formasıyla 3 maça çıktı ve kalesinde toplam 7 gol gördü.
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Joe Hart ile iletişime geçti! Transferde rakip İngilizler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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