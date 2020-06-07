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07 Haziran 2020, Pazar
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ile iletişime geçti! Transferde rakip İngilizler

Beşiktaş Joe Hart ile iletişime geçti! Transferde rakip İngilizler

Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından yeni 1 numarasını arayan , daha önce de gündemine gelen ile temaslara başladı. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, bu transferde Derby County ve Leeds United ile kıran kırana bir mücadele veriyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, Loris Karius'un ayrılığının ardından yeni kalecisini bulmak için transferde gaza bastı... İngiliz medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde siyah beyazlıların 1.96'lık dev eldiven için devrede olduğunu duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Haziran 2020'de mevcut takımı Burnley ile sözleşmesi sona erecek yıldız eldiven için temaslar kuruldu.

2 RAKİP VAR
Öte yandan 'ın, Derby County ve Leeds United'ın da gündemine olduğu ifade edildi.

Joe Hart, bu sezon Burnley formasıyla 3 maça çıktı ve kalesinde toplam 7 gol gördü.

  1. 07.06.2020
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