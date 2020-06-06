Gökhan yerine Boakye

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılması halinde alternatif olarak Olimpija Ljubljana forması giyen Eric Boakye'yi düşünüyor. Bu sezon takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç Ganalı, siyah-beyazlıların listesine dahil olan son isim oldu. Ülke basını Beşiktaş'ın Boakye ile ilgilendiğini yazarken, 20 yaşındaki genç oyuncunun bu sezon Yeni Malatyaspor - Olimpija arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Sergen Yalçın'ın dikkatini çektiği öğrenildi. Sezon başında Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın'ın, Ganalı genç sağ bekte potansiyel gördüğü öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların önümüzdeki hafta içinde resmi teklifini yapması bekleniyor. Ganalı oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

54 MAÇTA FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Ganalı oyuncu profesyonel kulüp kariyerinde 54 maçta forma giyerken; 3 gol attı, 6 asist yaptı ve toplam 9 gole direkt katkı sağladı.

2 GOL 4 ASİST

Eric Boakye 20 yaşında ve Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyiyor. Boakye bu sezon Olimpija'da tüm kulvarlarda 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.