Gökhan yerine Boakye - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Gökhan yerine Boakye

Gökhan yerine Boakye

Gökhan yerine Boakye

Sloven basını, Olimpija'nın sağ beki 'yi 'ın istediğini yazdı.

, 'ün ayrılması halinde alternatif olarak Olimpija Ljubljana forması giyen 'yi düşünüyor. Bu sezon takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç Ganalı, siyah-beyazlıların listesine dahil olan son isim oldu. Ülke basını Beşiktaş'ın Boakye ile ilgilendiğini yazarken, 20 yaşındaki genç oyuncunun bu sezon - Olimpija arasında oynanan Avrupa Ligi maçında 'ın dikkatini çektiği öğrenildi. Sezon başında Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın'ın, Ganalı genç sağ bekte potansiyel gördüğü öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların önümüzdeki hafta içinde resmi teklifini yapması bekleniyor. Ganalı oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

54 MAÇTA FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Ganalı oyuncu profesyonel kulüp kariyerinde 54 maçta forma giyerken; 3 gol attı, 6 asist yaptı ve toplam 9 gole direkt katkı sağladı.

2 GOL 4 ASİST

Eric Boakye 20 yaşında ve Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyiyor. Boakye bu sezon Olimpija'da tüm kulvarlarda 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

  1. 6.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan yerine Boakye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA