Gökhan yerine Boakye
Sloven basını, Olimpija'nın sağ beki Eric Boakye'yi Beşiktaş'ın istediğini yazdı.
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılması halinde alternatif olarak Olimpija Ljubljana forması giyen Eric Boakye'yi düşünüyor. Bu sezon takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç Ganalı, siyah-beyazlıların listesine dahil olan son isim oldu. Ülke basını Beşiktaş'ın Boakye ile ilgilendiğini yazarken, 20 yaşındaki genç oyuncunun bu sezon Yeni Malatyaspor - Olimpija arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Sergen Yalçın'ın dikkatini çektiği öğrenildi. Sezon başında Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın'ın, Ganalı genç sağ bekte potansiyel gördüğü öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların önümüzdeki hafta içinde resmi teklifini yapması bekleniyor. Ganalı oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
54 MAÇTA FORMA GİYDİ
Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Ganalı oyuncu profesyonel kulüp kariyerinde 54 maçta forma giyerken; 3 gol attı, 6 asist yaptı ve toplam 9 gole direkt katkı sağladı.
2 GOL 4 ASİST
Eric Boakye 20 yaşında ve Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyiyor. Boakye bu sezon Olimpija'da tüm kulvarlarda 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
- 6.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gökhan yerine Boakye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.