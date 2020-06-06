Beşiktaş'a Premier Lig'den Karadağlı sol bek!
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin ile henüz yeni bir anlaşma yapılamaması nedeniyle sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Daha önce bu bölgeye Karbownik ve Estupinan ile görüştüğü iddia edilen siyah-beyazlı ekibin, Karadağlı Said Haksabanovic için West Ham United ile iletişime geçtiği öne sürüldü.
Beşiktaş yönetimi, Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de gitme ihtimaline karşılık alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Polonya basını Legia'nın Karbownik için teklifini reddettiğini açıkladıktan sonra siyah-beyazlıların Ekvadorlu Pervis Estupinan'ı istediği gündeme gelmişti.
Son olarak ise Beşiktaş'ın İsveç'in Norrkoping takımında kiralık olarak forma giyen Karadağlı sol bek Said Haksabanovic için West Ham'ın kapısını çaldığı iddia edildi.
21 yaşındaki genç oyuncu için Beşiktaş'ın ısrarcı olacağı iddia edildi.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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