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06 Haziran 2020, Cumartesi
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'a Premier Lig'den Karadağlı sol bek!

Beşiktaş'a Premier Lig'den Karadağlı sol bek!

'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile henüz yeni bir anlaşma yapılamaması nedeniyle sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Daha önce bu bölgeye Karbownik ve Estupinan ile görüştüğü iddia edilen siyah-beyazlı ekibin, Karadağlı Said Haksabanovic için West Ham United ile iletişime geçtiği öne sürüldü.

yönetimi, gibi 'in de gitme ihtimaline karşılık alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Polonya basını Legia'nın Karbownik için teklifini reddettiğini açıkladıktan sonra siyah-beyazlıların Ekvadorlu Pervis Estupinan'ı istediği gündeme gelmişti.

Son olarak ise Beşiktaş'ın 'in Norrkoping takımında kiralık olarak forma giyen Karadağlı sol bek Said Haksabanovic için West Ham'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

21 yaşındaki genç oyuncu için Beşiktaş'ın ısrarcı olacağı iddia edildi.

  1. 6.6.2020
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