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04 Haziran 2020, Perşembe
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’a sert cevap

Galatasaray’a sert cevap

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Başkan 'nin açıkladığı üzere 1986-87 sezonu için 'ye başvurduğunu açıkladı. , konu ile ilgili açıklama yapan G.Saray'a da cevap verdi.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Başkan 'nin açıkladığı üzere 1986-87 sezonu için 'ye başvurduğunu açıkladı. , konu ile ilgili açıklama yapan G.Saray'a da cevap verdi: Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir. Kararı TFF verecektir. Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."
  1. 4.6.2020
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