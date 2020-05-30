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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Gençler göreve

Gençler göreve

Teknık Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun temellerini atma adına bazı mevkilerde de genç isimlere şans verecek. Genç hocanın bu kapsamda 'ı son 8 haftada sol bekte sahaya süreceği öğrenildi.

Teknık Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun temellerini atma adına bazı mevkilerde de genç isimlere şans verecek. Genç hocanın bu kapsamda 'ı son 8 haftada sol bekte sahaya süreceği öğrenildi. Yalçın'ın üzerinde durduğu bir başka futbolcu da Dorukhan Toköz. 7.5 aylık sakatlığın ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan 24 yaşındaki orta saha, çift kale maçlarda Elneny'nin partneri olarak görev yapıyor.
  1. 30.5.2020
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