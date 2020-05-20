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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Benali sürprizi

Benali sürprizi

Elneny'nin takımda kalması için 'le görüşmelerini sürdüren yönetimi alternatiflerini de hazırlamış durumda.

Elneny'nin takımda kalması için 'le görüşmelerini sürdüren yönetimi alternatiflerini de hazırlamış durumda. 'ın listesinde üst sıralarda yer almasa da Ahmad Benali için görüşmelere başlandığı bildirildi. Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Libyalı oyuncunun menajerinin "Takımdan ayrılma kararı aldı" bildirimi üzerine yöneticiler fiyat araştırması yapmaya karar verdi.
  1. 20.5.2020
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