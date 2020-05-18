Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İtalyanlar duyurdu

Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında top koşturan Brezilyalı stoper Renato Chaves'i gündemine aldı.

Haberde, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Chaves için Beşiktaş'ın nabız yokladığı belirtilirken, yakın zamanda temaslarını sıklaştıracağı öne sürüldü.

RENATO CHAVES KİMDİR?

4 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Renato Chaves, futbola Corinthians'ta başlarken, sırasıyla Figueirense, Portuguesa, Atletico Paranaense, Nautico, Ponte Preta ve Fluminense takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Al Wahda'ya transfer oldu.

30 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 21 resmi müsabakada 2 gol attı.