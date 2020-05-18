Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İtalyanlar duyurdu
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Tuttomercato sitesi, siyah-beyazlıların Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında forma giyen Brezilyalı stoper Renato Chaves ile ilgilendiğini öne sürdü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında top koşturan Brezilyalı stoper Renato Chaves'i gündemine aldı.
Haberde, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Chaves için Beşiktaş'ın nabız yokladığı belirtilirken, yakın zamanda temaslarını sıklaştıracağı öne sürüldü.
RENATO CHAVES KİMDİR?
4 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Renato Chaves, futbola Corinthians'ta başlarken, sırasıyla Figueirense, Portuguesa, Atletico Paranaense, Nautico, Ponte Preta ve Fluminense takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Al Wahda'ya transfer oldu.
30 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 21 resmi müsabakada 2 gol attı.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 19:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İtalyanlar duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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