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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'a Brezilyalı stoper! İtalyanlar duyurdu

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İtalyanlar duyurdu

'ta önümüzdeki sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Tuttomercato sitesi, siyah-beyazlıların 'ın takımında forma giyen Brezilyalı stoper ile ilgilendiğini öne sürdü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krize rağmen çalışmalarını sürdüren için 'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar 'ın takımında top koşturan Brezilyalı stoper 'i gündemine aldı.

Haberde, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Chaves için Beşiktaş'ın nabız yokladığı belirtilirken, yakın zamanda temaslarını sıklaştıracağı öne sürüldü.

RENATO CHAVES KİMDİR?
4 Mayıs 1990 tarihinde 'nın kentinde dünyaya gelen Renato Chaves, futbola Corinthians'ta başlarken, sırasıyla Figueirense, Portuguesa, Atletico Paranaense, Nautico, Ponte Preta ve Fluminense takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Al Wahda'ya transfer oldu.

30 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 21 resmi müsabakada 2 gol attı.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 19:45
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