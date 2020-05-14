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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Önce satılacak

Önce Larin satılacak

'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği , sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek. , golcü transferini bu oyuncuyu elden çıkardıktan sonra gerçekleştirecek.

'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği , sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek. Hücum hattında Burak, Umut ve Güven'i elinde bulunduran 'ta, Larin'in gelmesiyle birlikte forvet sayısı 4'e yükselecek. , golcü transferini bu oyuncuyu elden çıkardıktan sonra gerçekleştirecek. Böylece hem sayı azalacak hem futbolcunun 1 milyon 250 bin euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olunacak hem de bonservis geliri sağlanacak.
  1. 14.5.2020
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