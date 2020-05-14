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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Yeniden teste girdiler

Yeniden teste girdiler

'ta bir oyuncu ve teknik personelin corona virüsü sonuçlarının pozitif çıkması sonrası siyah-beyazlılar dün bir kez daha corona virüsü testinden geçti.

Beşıktaş'ta bir oyuncu ve teknik personelin corona virüsü sonuçlarının pozitif çıkması sonrası siyah-beyazlılar dün bir kez daha corona virüsü testinden geçti. Başkan , futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi teste tabi tutuldu. Test sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken olumsuz bir durum olmaması halinde antrenmanlar yeniden başlayacak.
  1. 14.5.2020
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