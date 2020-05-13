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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bugün yeniden teste girecekler

Bugün yeniden teste girecekler

Bir oyuncu ve kulüp çalışanında corona virüsü vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan 'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak.

Bir oyuncu ve kulüp çalışanında corona virüsü vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan 'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak. Futbolculara tesislerde corona taraması yapılacak.
  1. 13.5.2020
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