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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kampanya için çalışılıyor

Kampanya için çalışılıyor

Bir yandan oyuncularla maaş indirimlerini görüşmeye başlayan yönetim diğer taraftan da corona virüsü nedeniyle askıya alınan yardım kampanyası için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan oyuncularla maaş indirimlerini görüşmeye başlayan yönetim diğer taraftan da corona virüsü nedeniyle askıya alınan yardım kampanyası için çalışmalarını sürdürüyor. Kampanya düzenleyerek kulübe nakit girişi sağlamak isteyen siyah-beyazlılar, hayatın normale dönmesini bekliyor. Ardından kampanya hayata geçecek.
  1. 13.5.2020
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