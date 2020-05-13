Formalarda yüzde 35 indirim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Formalarda yüzde 35 indirim

Formalarda yüzde 35 indirim

maddi gelir sağlamak için çalışan siyah-beyazlılar yeni bir projeye imza attı. 'nın açılmasını da fırsat bilen yönetim, dahil tüm formalarda yüzde 35'e varan indirim yaptı.

maddi gelir sağlamak için çalışan siyah-beyazlılar yeni bir projeye imza attı. 'nın açılmasını da fırsat bilen yönetim, dahil tüm formalarda yüzde 35'e varan indirim yaptı. Beşiktaşlı taraftarlardan büyük beğeni alan kampanyaya katılımın yoğun olması bekleniyor.
  1. 13.5.2020
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