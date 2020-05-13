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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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’e milli kapılar açıldı!

Boateng’e milli kapılar açıldı!

Gana Milli Takımı hocası Akonnor, 'e kapılarının açık olduğunu ancak tecrübeli futbolcunun çözmesi gereken birkaç konu olduğunu söyledi.

Gana Milli Takımı hocası Akonnor, 'e kapılarının açık olduğunu ancak tecrübeli futbolcunun çözmesi gereken birkaç konu olduğunu söyledi. Akonnor, futbol federasyonu tarafından cezalandırılan ve 2014'ten bu yana milli takıma çağrılmayan Boateng için "Federasyon ile konuşmam gerek. Boateng memnuniyetle karşılanacak. Eğer ilgileniyorsa milli takıma gelebilir" dedi.
  1. 13.5.2020
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