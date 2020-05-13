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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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En zararlı Kara Kartal

'in 4 büyükleri , G.Saray, F.Bahçe ve 'na () 9 aylık kar-zarar bilançolarını bildirdi. Söz konusu süreçte en çok zarar eden kulüp siyah-beyazlılar oldu.

Süper Lig'in 4 büyükleri , G.Saray, F.Bahçe ve 'na () 9 aylık kar-zarar bilançolarını bildirdi. Söz konusu süreçte en çok zarar eden kulüp siyah-beyazlılar oldu. Yapılan açıklamaya göre; ve Trabzonspor'un kar ettiği görülürken, Beşiktaş ve F.Bahçe ise geçtiğimiz 9 ayda zarara girdi. , 246 milyon 175 bin TL zarar etti. Ferbahçe ise 36 milyon 709 bin TL zarar gösterdi. Trabzonspor 23 milyon 228 bin TL, G.Saray da 3 milyon 973 bin TL kar etti.
  1. 13.5.2020
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