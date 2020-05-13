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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Vida ve Lens'e nota!

Vida ve Lens'e nota!

yönetimi, Domagoj Vida ve ile görüşüp maaş indirmelerini resmen bildirdi. İkiliye, "15 gün içinde karar verin" denildi.

'ta corona tedbirleri kapsamında üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçip futbolcularla masaya oturmaya başladı. Görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon Euro ücret kazanan Vida ile 2.2 milyon Euro ücret alan Lens bulunuyordu. Bu ikiliye imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığı ve ücretlerini düşürmelerini gerektiği iletilirken, "Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz" denildi.
  1. 13.5.2020
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