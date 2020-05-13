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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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ile görüşmedik’

‘Fenerbahçe ile görüşmedik’

'ye olacağına yönelik dedikodular olan 'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri , Fenerbahçe'den de 'tan da teklif almadıklarını belirtti.

'ye olacağına yönelik dedikodular olan 'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri , Fenerbahçe'den de 'tan da teklif almadıklarını belirtti. Altıparmak, şöyle dedi: Caner için şu an hiçbir teklif gelmedi. Beşiktaş'tan da sözleşme yenilemek için bir teklif yok.
  1. 13.5.2020
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