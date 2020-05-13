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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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’dan ’e kanca

Krasnodar’dan Ljajic’e kanca

Rus ekibi 'ın, 'ın eski oyuncusu ile sözleşme yenilemeyip yerine 'i etmek istediği iddia edildi.

Rus ekibi 'ın, 'ın eski oyuncusu ile sözleşme yenilemeyip yerine 'i etmek istediği iddia edildi. Hatta Krasnodar yönetimin Ljajic için menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif gönderip cevap beklediği belirtildi. Ljajic'in iknası için vatandaşı Uros Spojic'in de bizzat sokulduğu öne sürüldü.
  1. 13.5.2020
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