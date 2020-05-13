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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Komşu'dan Tankovic iddiası

Komşu'dan Tankovic iddiası

Yunanlar, ’nın istediği ’li sol açık için ’ın da devreye girdiğini öne sürdü. 'un haberine göre AEK'nin ocak ayından beri peşinde olduğu Tankovic için Beşiktaş, bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle de kontratı biten oyunculara yönelen , son olarak gündemine forması giyen sol açık 'i aldı. 'dan 'un haberine göre 'nin ocak ayından beri peşinde olduğu Tankovic için Beşiktaş, bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Tankovic'in kulübü Hammarby ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona ererken AEK ve Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtilmekte. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce Fulham ve AZ kadrolarında da yer almıştı.
  1. 13.5.2020
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