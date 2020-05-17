Alvaro Montero Kartal’ı takipte

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, gündemine Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen Alvaro Montero'yu almıştı. 25 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir hamlede bulundu ve siyah- beyazlı ekibin Instagram hesabını takip etmeye başladı. Bu son dakika gelişmesi, Alvarıo Montero'nun artık Beşiktaş'a çok daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı.