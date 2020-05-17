Alvaro Montero Kartal’ı takipte
Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, gündemine Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen Alvaro Montero'yu almıştı. 25 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, siyah- beyazlı ekibin Instagram hesabını takip etmeye başladı.
Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, gündemine Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyen Alvaro Montero'yu almıştı. 25 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir hamlede bulundu ve siyah- beyazlı ekibin Instagram hesabını takip etmeye başladı. Bu son dakika gelişmesi, Alvarıo Montero'nun artık Beşiktaş'a çok daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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