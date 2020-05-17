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17 Mayıs 2020, Pazar
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Kartal’ı takipte

Alvaro Montero Kartal’ı takipte

Alman file bekçisi ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını hızlandıran , gündemine ekibi 'da forma giyen 'yu almıştı. 25 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, siyah- beyazlı ekibin hesabını takip etmeye başladı.

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını hızlandıran , gündemine ekibi 'da forma giyen 'yu almıştı. 25 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir hamlede bulundu ve siyah- beyazlı ekibin hesabını takip etmeye başladı. Bu son dakika gelişmesi, 'nun artık Beşiktaş'a çok daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

  1. 17.5.2020
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